Não vacinados têm de pagar testes para competições desportivas e visitar lares na Madeira

Os secretários regionais da Saúde, Educação e Inclusão informaram, esta tarde, em conferência de imprensa, que os cidadãos não vacinados contra a Covid-19 terão de pagar o seu teste semanal para participar em competições desportivas ou para visitar lares ou unidades de cuidados continuados. Já em relação às visitas a doentes nos hospitais, será necessário realizar teste semanal mas o Governo Regional assume os respectivos custos.

"Em relação aos hospitais, é uma área muito especial, muito específica. A saúde responsabiliza-se pelo teste semanal", justificou o secretário regional Pedro Ramos.

A secretária regional da Inclusão, Rita Andrade, explicou que os lares privados têm planos de contingência próprios, com algumas adaptações, mas garantiu que não podem exigir testes a pessoas que já têm o esquema vacinal iniciado ou completo.

Por sua vez, o secretário da Educação, Jorge Carvalho, sublinhou que as crianças e jovens não estão sujeitas a quaisquer restrições nas actividades escolares e extracurriculares ligadas às escolas. Apenas as actividades extraescolares estão sujeitas à realização de teste prévio, tal como toda a competição desportiva. O governante referiu que estas obrigações são implementadas "numa perspectiva de controlo e gestão do bem comum e no interesse da população". "Estamos a falar de um grupo muito restrito de crianças e jovens que têm de submeter-se a essa orientação", acrescentou.