PCP defende acesso gratuito ao medicamento

O PCP esteve hoje numa acção de contacto com a população para defender o acesso gratuito ao medicamento para utentes com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com carência económica.

"Vivemos numa Região onde mais de 42 mil pessoas são idosas e que em média auferem uma pensão de reforma de 362 euros. Com as baixas pensões e reformas muitos dos nossos idosos têm de optar por fazer as compras no supermercado ou comprar os medicamentos, optar entre pagar a renda da casa ou pagar as contas da água e da luz", disse o deputado do PCP Ricardo Lume.

O PCP entende que uma das formas de se ultrapassar as dificuldades de acesso à terapêutica é por via da dispensa de medicamentos, pelo que propõe uma iniciativa legislativa que estabelece as condições de dispensa gratuita de medicamentos a cidadãos com mais de 65 anos de idade, aos doentes crónicos e às famílias com carência económica.