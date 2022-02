Zona baixa de São Gonçalo com problemas no abastecimento de água

"Parte da zona baixa de São Gonçalo está sem água desde antes da hora do almoço e vai continuar até amanhã". Esta é a informação facultada por um dos moradores afectados, que explica que um tubo rebentou na zona da Boa Nova e afecta também aquela área.

Ao que tudo indica, a equipa que esteve no terreno não conseguiu resolver o problema durante o dia e optou por não seguir com os trabalhos durante a noite, com o piquete. Assim só amanhã pelas 8h retomam as obras, não sabendo os moradores a que horas terão novamente água.

A moradora lamenta que o corte não tenha sido comunicado atempadamente, mais ainda porque, com um filho menor, a situação gerou grandes constrangimentos.