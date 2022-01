Interrupção do abastecimento de água na Rua do Serrado

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase, será interrompido o abastecimento de água na Rua do Serrado, na próxima terça-feira, 1 de Fevereiro, entre as 09h30 e as 17h30.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água são: Rua do Serrado; Travessa do Ribeiro Seco de Cima; Vereda Dr. Falcão; Vereda do Serrado; Rua Gabriel de Jesus Pereira; Vereda do Miradouro das Neves e Caminho das Neves.