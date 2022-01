A Câmara Municipal do Funchal vai proceder à empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água, pelo que será necessário interromper o abastecimento de água no Caminho do Arieiro, no próximo sábado, entre as 12h00 e as 16h00.

Os arruamentos afectados são:

- Caminho do Arieiro;

- Caminho do Padre Caldeira;

- Escadaria do Padre Caldeira;

- Levada dos Piornais;

- Caminho do Papagaio Verde;

- Escadaria do Papagaio Verde.