Atlântico Padel Tour caminha para as grandes decisões

A partir das 17 horas de hoje, no Centro de Padel e Lazer, o Atlântico Padel Tour está de volta, para aquele que é o quinto dia desta circuito inédito, destinado à modalidade de Padel, organizada pelo DIÁRIO de Noticias, a empresa ‘Padel Nuestro Madeira’ e com o forte apoio do ‘sponsor’ principal, a empresa ‘An Island Apart’.

A jornada de hoje contempla um total de 17 jogos, distribuídos pelos três courts, e onde se joga os derradeiros encontros da fase de grupos dos diversos níveis (Nível 1, 2, 3, 4 e 4 feminino).

Enquanto as ‘portas’ não abrem para mais esta jornada, de hoje, do Atlântico Padel Tour deixamos aqui algumas imagens dos jogos desta segunda-feira, dia 31 de Janeiro, bem como deixamos a ordem de jogos desta tarde/noite.

Pode acompanhar todas as incidências da etapa, desde resultados, ordem de jogos e inúmeras fotografias na página de facebook do circuito (https://www.facebook.com/atlanticopadeltour) bem como na página da internet (https://padeltour.dnoticias.pt/).