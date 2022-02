O que é a reconstrução capilar?

A reconstrução capilar renova a aparência dos fios, deixando-os mais hidratados e mais sedosos. Este é um tratamento que é feito com produtos à base de proteínas e minerais que dão os resultados realmente esperados. É indicado para aqueles cabelos que, por exemplo, estão secos e frágeis após as madeixas, ou após o alisamento. Também é aconselhado para cabelos que usam com frequência o calor da placa para alisar e não tem qualquer contra-indicação. No KeBeleza potencializamos este tratamento com uma placa de infravermelhos que atua de uma forma mais profunda nos fios, possibilitando assim um resultado incrível logo na primeira sessão. Para saber mais sobre este e outros tratamentos, visite-nos na Estrada do Aeroporto 140, no Centro Comercial da Cancela, Loja 9, Funchal, ou contacte-nos através do 291 645 326.

