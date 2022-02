Câmara do Funchal entregou equipamentos informáticos a 30 escolas do concelho

A Câmara Municipal do Funchal procedeu, esta quarta-feira, à entrega de um portátil e um tablet a 30 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho.

Coube à vereadora Margarida Pocinho, que tem o pelouro da Educação, entregar os equipamentos informáticos aos representantes de cada estabelecimento de ensino, numa cerimónia que teve lugar no Salão Nobre.

Esta iniciativa, que se insere no âmbito da política de Educação da autarquia do Funchal, procura ir ao encontro da necessidade de investimento na acessibilidade tecnológica e literacia junto das crianças residentes no concelho, por forma a atenuar a discriminação junto das famílias mais vulneráveis, possibilitando meios para um melhor acesso à educação.

Na ocasião, a vereadora destacou que os equipamentos informáticos podem “fazer toda a diferença” no acesso à educação, daí fazer “todo o sentido” esta aposta da autarquia em ajudar as escolas e as crianças mais carenciadas.

A gestão dos equipamentos hoje entregues e destinados a crianças carenciadas fica a cargo das escolas, como salientou a vereadora com o pelouro social da CMF, deixando claro a disponibilidade para colaborar com as escolas do Funchal no que se refere à educação e ciência.