PS acusa JPP de ter “tiques” do PSD

A Concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista alerta para um possível conflito de interesses no processo de contratação, por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz, de uma advogada para receber aconselhamento jurídico na área do direito do urbanismo, da edificação e planeamento.

Em causa está, conforme foi noticiado hoje pelo DIÁRIO, o facto de a jurista em questão ser sócia de uma empresa de construção civil – a Saúl & Filhos – à qual a autarquia já adjudicou, nos últimos dois anos, três obras, num valor que ascende a 118 mil euros.

No entender de António Alves, presidente da Concelhia do PS, há “conflito de interesses que deveriam ter sido acautelados, a bem do interesse publico e da transparência”, pelo que acusa o Executivo da Câmara de Santa Cruz de fazer uma “jogada pouco clara” e de “brincar com o dinheiro dos munícipes”.

Alegando que em jogo está uma contratação que terá um custo de 144 mil euros, os socialistas aproveitam a ocasião para criticar o facto de nenhuma das oito propostas de alteração ao orçamento municipal apresentadas na última reunião da Assembleia Municipal ter sido bem recebida pelo executivo de Filipe Sousa, que terá justificado, segundo o PS, que, com a frágil situação financeira do Município, não iria aumentar despesa.

António Alves critica o ‘modus operandi’ do executivo do JPP, que, no seu entender, é em tudo semelhante àquele que tem vindo a ser seguido pelo PSD no Governo Regional ao longo dos anos.

Entre as obras que a autarquia de Santa Cruz adjudicou à referida empresa está a empreitada de ampliação do Parque Infantil da EB1/PE da Assomada (25.674,95 euros), a empreitada de beneficiação das instalações do quartel dos bombeiros municipais de Santa Cruz e beneficiação das instalações do destacamento da Camacha (45.642,32 euros) e a beneficiação do edifício da Casa da Cultura de Santa Cruz (47.362,18 euros).