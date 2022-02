Vento pode atingir rajadas de 70 km/hora este domingo na Madeira

Bom dia. A previsão do tempo para este domingo, 6 de Fevereiro de 2022, no Arquipélago da Madeira aponta para "períodos de céu muito nublado", "aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas".

Mas, segundo o instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará "moderado a forte (30 a 40 km/h) de leste/nordeste, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas por vezes com rajadas até 70 km/h", prevê.

Deverá registar-se uma pequena subida da temperatura máxima, nomeadamente no Funchal poderá baixar dos 22ºC para 20ºC, enquanto que na costa norte (São Vicente) poderá passar de 22ºC para 19ºC e no Areeiro dos 9ºC para 8ºC.



Já na região do Funchal, diz o IPMA, hoje ocorrerão "períodos de céu muito nublado", com a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros", ficando o vento no "moderado (15 a 30 km/h) do quadrante leste", também com uma "pequena descida da temperatura mínima", dos 17ºC para 16ºC.

No mar, as ondas na costa Norte virão de Nordeste com 2 a 2,5 metros de altura, enquanto que na costa Sul as ondas de Sueste com 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será pouco recomendável para peles mais sensíveis, situando-se nos 18/19ºC.