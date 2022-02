Madeira autoriza acesso a eventos desportivos com vacinação iniciada

Na Região Autónoma da Madeira já é possível a partir de hoje participar, seja enquanto atleta ou adepto, em eventos desportivos apenas com a vacinação iniciada, segundo diretrizes do Governo Regional, alteradas após a exigência inicial de vacinação completa.

O "reajustamento das medidas necessárias para a contenção e controle da pandemia na Região Autónoma da Madeira", anunciadas pelo executivo madeirense na segunda-feira, entrando em vigor em 01 de fevereiro e prevista até 28 deste mês, exigia que os cidadãos que pretendessem aceder ou frequentar qualquer atividade na comunidade, incluindo desportivas, possuíssem "esquema vacinal completo e dose de reforço com 14 dias de evolução ou a apresentação de Certificado de Recuperado".

Certificado de Vacinação ou teste negativo para entrar no estádio De acordo com as novas normas determinadas pelo Governo Regional da Madeira (Resolução nº 52/2022) os adeptos do Marítimo e público em geral que queiram assistir ao jogo, deste sábado (15h30) do Marítimo com o Estoril, estão obrigados a apresentar o Certificado Digital de Vacinação completo (três doses) ou o Certificado de Recuperação da Doença. Caso não tenha qualquer um destes certificados, terá de apresentar, à porta do estádio, um teste antigénio negativo ao Covid-19.

O Governo Regional presidido por Miguel Albuquerque procedeu à alteração da medida inicialmente imposta, dando 'luz verde' para que quem tenha iniciado a vacinação, possa aceder às atividades desportivas, caindo por terra a exigência da vacinação completa.

"Determinar a obrigatoriedade da população residente e visitante, a partir dos 5 anos de idade, inclusive, que pretenda (...) frequentar qualquer atividade na comunidade, designadamente, as visitas, restaurantes, bares e similares, discotecas, ginásios, atividades desportivas e demais atividades culturais, sociais, recreativas, possuírem esquema vacinal iniciado ou completo, ou a apresentação de Certificado de Recuperação", pode ler-se na Resolução nº 53/2022, publicada no Jornal Oficial da região Autónoma da Madeira (JORAM).

Em caso de não possuir qualquer vacina, terá na mesma de "apresentar teste TRAg de despiste de infeção por SARS-CoV-2, a efetuar semanalmente, a expensas do próprio".

No seguimento da primeira medida anunciada na segunda-feira pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, a Associação de Futebol da Madeira decidiu "o adiamento da jornada do fim de semana de 05 e 06 de fevereiro para o futebol e futsal de formação".

Solicitando ainda aos clubes filiados "o envio do número de jovens com plano vacinal, no sentido de perceber a dimensão das dificuldades de cada clube quanto à implementação das medidas", segundo o documento publicado na quinta-feira, com o objetivo de intervir junto das entidades competentes.

Até ao momento o organismo que tutela o futebol e futsal no arquipélago não se pronunciou quanto à alteração das novas medidas.

Por outro lado, a única equipa madeirense a disputar o patamar mais alto do futebol português, recorreu ao seu sítio oficial na internet para informar os adeptos 'verde rubros' da alteração.

"Maritimistas, as boas-novas chegaram cedo. De acordo com a Resolução nº53/2022, aprovada ontem à noite [quinta-feira] em Conselho de Governo, o acesso ao nosso Estádio, amanhã [sábado], pressupõe vacinação iniciada ou certificado de recuperação. Ou seja, sócios e adeptos com uma só dose têm 'via verde' para assistirem, no Caldeirão, ao Maior das Ilhas frente ao Estoril", anunciou o emblema insular.

O Marítimo, nono classificado, com 24 pontos, recebe o Estoril Praia, em sétimo com mais dois pontos na classificação, sábado às 15:30, em jogo da 21.ª ronda da I Liga de futebol.