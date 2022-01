Machico aprova plano de actividades culturais e desportivas para 2022

A Câmara Municipal de Machico aprovou na última reunião de Câmara os planos de actividades socioculturais e desportivos do município para o ano de 2022.

O Plano de Actividades Socioculturais tem como objectivo promover a descentralização das iniciativas, valorizando a cultura material e imaterial do concelho, bem como afirmá-lo a nível regional com iniciativas que vão desde concertos temáticos aos eventos que já são presença assídua no município, como é o caso das Noites Musicais, da Feira do Livro, da Semana Gastronómica, o recém projecto Música nos Miradouros e ainda o Fado à Capela.

Grande parte das actividades serão desenvolvidas em parceria com associações locais, valorizando o potencial cultural da massa associativa do município.

O concelho tem também vindo a apostar na vertente desportiva como uma forma de cativar turismo para o município. Por outro lado, este ano haverá um reforço de actividades com a população local, nomeadamente com projectos destinados à faixa etária mais envelhecida do concelho.

Há ainda a destacar a prova internacional de MIUT que este ano voltará a decorrer já no mês de Abril, bem como o World Champions BI&TRIATHLE, o Trans Madeira ou ainda a competição de canoagem de mar internacional - Madeira Ocean Challenge.

Também o torneio nacional da APAF que irá juntar cerca de três centenas de árbitros de todo o país ira decorrer no Parque Desportivo de Água de Pena.