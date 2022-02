Falta de mão-de-obra é resolvida com "maior qualificação" e "salário digno"

"A falta de mão-de-obra é resolvida com uma maior qualificação das pessoas, bem como um salário digno e não apenas desaforos por parte de quem nos governa e de quem contrata". A posição foi manifestada hoje pelo partido LIVRE, um dia depois de o presidente do Governo Regional ter dito que há falta mão-de-obra com formação técnica na Madeira.

Falta mão-de-obra com formação técnica na Madeira A falta de pessoas com formação técnico continua a ser um problema para as empresas da Região. A constatação é de Bruno Nóbrega, responsável pela NGC Técnica, que indica ter capacidade de empregar mais pessoal, mas que não encontra reposta no mercado.

Em comunicado remetido , este sábado, dia 5 de Fevereiro, à imprensa o Live defendeu que a "valorização do trabalho e empresas saudáveis financeiramente e com boas práticas ambientais, devem ser uma prioridade" e pediu aos eleitores insulares que "sejam vigilantes".

"A nossa Região exige pessoas verdadeiramente dedicadas a cumprir com aquilo que são as suas obrigações perante a população e muita responsabilidade na gestão do nosso dia-a-dia. Temos assistido uma falta de compromisso e clarificação do trabalho que tem sido feito por parte do Governo Regional e é necessária uma maior responsabilidade, pois não se pode gerir uma Região como se fosse o nosso jardim em casa", criticou.

Passadas as eleições legislativas, o Livre reiterou ainda o compromisso de escrutinar o nosso poder local, "de olhos postos nas eleições regionais do próximo ano".