Marítimo perdulário empata a zeros com Estoril

O Marítimo empatou em casa esta tarde com o Estoril, num jogo em que a equipa madeirense foi bastante perdulária, desperdiçando inclusive a vantagem de jogar com mais um elemento em metade da segunda parte.

Num jogo com muitas paragens, sobretudo após a expulsão de Carles Soria, lateral do Estoril, protagonizadas sobretudo pelo guarda-redes da equipa visitante, o Marítimo teve mais de uma dezena de cantos, mais de 66% de posse de bola e perto de 30 remates, sem qualquer sucesso.

Com este empate, o Marítimo falha a ultrapassagem precisamente ao Estoril, que assim fica com 25 pontos a dois da equipa que veio do continente. Ainda assim, ultrapassa o Portimonense, com os mesmos pontos da equipa algarvia, que tem menos um jogo (às 18h00 com o Paços de Ferreira).

O Marítimo pode também vir a ser ultrapassado pelo Santa Clara que, nesta jornada, joga com a equipa sensação do campeonato, o Gil Vicente (33 pontos em 5.º lugar).