Luís Esteves contratado pelo Marítimo

A única novidade no Marítimo, no que concerne a entradas, surgiu ao fim do dia desta segunda-feira com a contratação de Luís Esteves, 23 anos, médio ofensivo do Vitória de Guimarães B.

O DIÁRIO apurou que se trata de um médio ofensivo, formado no Sporting, com passagens ainda pelo sub-19 do Feirense e do Braga, ingressando na formação B do Vitória SC na temporada 2020/21.

Esta época tinha 15 jogos e quatro golos apontados pela formação B dos vimaranenses, e uma fugaz passagem pela equipa principal.

Sabe o DIÁRIO que o jogador, agenciado por Jorge Mendes, foi indicado por Vasco Seabra, que tem as melhores referências do jovem jogador, que vem para a equipa A do Marítimo, e chega após acordo com o Vitória de Guimarães, que fica com 50% dos direitos económicos do jogador.