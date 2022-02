Sporting de Braga tenta aproximar-se do terceiro lugar em casa do rival Vitória

O Sporting de Braga procura hoje aproximar-se do terceiro lugar do Benfica na sempre 'quente' visita ao rival minhoto Vitória de Guimarães, que necessita de regressar aos triunfos, na 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de duas vitórias seguidas na prova, um novo triunfo dos bracarenses, desta vez no terreno do eterno rival Guimarães, deixa a equipa de Carlos Carvalhal provisoriamente a três pontos do Benfica e reabre a luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Em crise, após a derrota caseira frente ao Gil Vicente (2-1), os 'encarnados' só entram em campo na segunda-feira, em Tondela.

Por seu lado, o Vitória de Guimarães, sexto classificado com 27 pontos, a 11 do Braga e a seis do Gil Vicente, quinto, apenas obteve um triunfo nos últimos seis jogos e precisa de um bom resultado para continuar com esperanças europeias, numa altura em que o técnico Pepa começa a ser contestado pelos adeptos.

Na primeira volta, os dois emblemas empataram 0-0 e é preciso recuar até janeiro de 2017 para encontrar o último triunfo do Guimarães no embate entre os rivais do Minho, em Braga, por 2-1.

O encontro está agendado para as 20:30.

A jornada arranca oficialmente às 15:30, com o Marítimo, nono posicionado, com 24 pontos, a defrontar na Madeira o Estoril Praia, sétimo, com 26.

Às 18:00, é a vez de o Paços de Ferreira, 12.º classificado, com 20 pontos, receber na Mata Real o Portimonense, oitavo, com 25.

Nesta ronda, o líder FC Porto joga no domingo em Arouca, no mesmo dia em que o Sporting, segundo classificado, recebe o Famalicão.

Programa da 21.ª jornada:

- Sábado, 05 fev:

Marítimo - Estoril Praia, 15:30

Paços de Ferreira -- Portimonense, 18:00

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 06 fev:

Gil Vicente - Santa Clara, 15:30

Boavista - Vizela, 15:30

Arouca - FC Porto, 18:00

Sporting - Famalicão, 20:30

- Segunda-feira, 07 fev:

Tondela -- Benfica, 19:00

Moreirense - Belenenses SAD, 21:15