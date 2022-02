Afinal Luís Esteves não vem para o Marítimo

Luís Esteves já não vem para o Marítimo. Anunciado por quase todos os jornais desportivos, e também na nossa edição digital , afinal a transferência do Vitória de Guimarães, 23 anos, gorou-se porque, de acordo com o site Guimarães Digital, houve atraso no envio da documentação para a Liga em tempo útil, de forma ao jogador ficar registado na Liga Portugal, recordando que era às 24 horas de segunda-feira que fechava o mercado de transferências.

Ao DIÁRIO, João Luís, presidente da SAD do Marítimo, confirmou ter havido, de facto, negociações com o Vitória de Guimarães para a contratação do jogador, mas que essas negociações não chegaram a concretizar-se, pelo que a não vinda de Luís Esteves não se ficou a dever a qualquer atraso na remessa da documentação.

Luís Esteves está na equipa B do Vitória de Guimarães e tem apenas uma aparição fugaz na equipa principal num jogo da I Liga ao longo desta temporada.