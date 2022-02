Edgar Costa lesionou-se e falha jogo com Estoril

A ausência de Edgar Costa, que contraiu uma lesão na coxa esquerda, e os regressos de Joel Tagueu e Ricardinho são as notas mais relevantes da lista de 20 convocados do treinador si Marítimo, Vasco Seabra, para a partida de amanhã, às 15h30, com o Estoril Praia, referente à 21.ª jornada da Liga Portugal BWIN.

Joel Tagueu cumpriu um jogo de suspensão, diante do FC Porto, enquanto Ricardinho está recuperado da lesão no joelho.

Lista de convocados: guarda-Redes: Miguel Silva, Paulo Victor; defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Fábio China, Leo Andrade e Victor Costa; médios: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pedro Pelágio; avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio Bauque, Ricardinho, Henrique Rafael e Joel Tagueu.