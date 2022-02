PAN preocupado com a falta de professores na Região

O PAN Madeira analisou com “grande preocupação” o relatório do ‘Estado da Educação 2020’, que indica que nos próximos anos vão continuar a faltar professores na Região Autónoma da Madeira.

O partido considera que a carreira docente “não é aliciante para os jovens”, comprovado pela percentagem de diplomados no ensino superior nos cursos de Educação que caíram de 8,6% em 2011 para 5% em 2020, colocando Portugal abaixo da média da OCDE e da União Europeia. Portugal teve menos 52,4% inscritos em cursos de docência do que em 2010/2011.

Assim, o PAN entende que o Governo Regional deve valorizar a carreira docente, com um “ordenado decente” no início de carreira, afirmando que “um docente ganhar ao fim de 16 anos de estudo 1.200 euros não é aceitável, a valorização de uma profissão faz-se e muito pela sua remuneração.”

Defende, também, “uma carreira mais justa, pois não é aceitável ter professores com 20 anos de serviço não podem estar no 4º escalão”, e que se permita a reforma sem penalização aos docentes que tiverem 40 anos de serviço e 60 anos de idade.

No manifesto do PAN para combater a falta de docentes na Região surgem, ainda, dois outros pontos, a necessidade de “precaver as necessidades de docentes que a Região vai ter nas próximas décadas”, e a “permanente actualização curricular e social do sistema de Educação Regional”.

Quanto ao primeiro destes dois pontos, defende que “a Secretaria Regional de Educação devia analisar o corpo docente regional e articular com a Universidade a resolução deste problema, seja na formação inicial de professores, seja na sua formação continua.”

Relativamente à necessidade de “permanente actualização curricular e social do sistema de Educação Regional”, o PAN sugere: