Cátia Fiqueli e Maria Abreu venceram, de mão dada, o Ultra Trail feminino

Cortaram a meta de mãos dadas as duas primeiras classificadas do sector feminino da Ultra Trail (44km 3200m D+) desta VIII edição do Trail de Câmara de Lobos.

Cátia Fiqueli e Maria Abreu, duas atletas do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz cumpriram a prova rainha com o tempo de 06:44:33. Na geral, foram 25ª e 26ª classificadas, respectivamente.

No terceiro lugar deverá ficar Carla Caires, do CNSV, atleta ainda em prova, que na passagem pelo último posto de controlo, no Lombo do Toco, estava em terceiro entre as senhoras com quase 4 minutos de vantagem sobre a atleta Joana Freitas.