Resultados terão análise em 'Primeira mão'

A noite eleitoral na TSF-Madeira arranca às 19h e combina a emissão nacional com a regional, resultados com comentários e até haverá tempo para janelas desportivas.

A emissão regional, feita em cadeia com a Rádio Praia, terá resultados em tempo real, reportagem em directo das sedes dos partidos com assento parlamentar e um espaço de comentário com o contributo de Liliana Rodrigues, Francisco Gomes e Sara Madalena.

Os comentadores do programa 'Primeira Mão' analisam os resultados eleitorais esta noite, depois das 22h, na TSF-Madeira.

Este domingo, a TSF abre duas antenas em simultâneo. Em tsf.pt pode seguir os relatos dos jogos entre o Sporting de Braga-Moreirense e o FC Porto - Marítimo. Na rádio, só haverá política.

Em termos nacionais, o Especial Legislativas 2022 arranca às 19h00, com a atualização dos resultados ao minuto, a reportagem em direto das sedes dos nove partidos com assento parlamentar, a análise e comentário de convidados e as leituras políticas, as vitórias e as derrotas explicadas por quem já vivem outras eleições.

Uma emissão conduzida por Judith Menezes e Sousa e Pedro Cruz, com comentários de Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, o painel do programa 'Bloco Central', Paulo Baldaia e Daniel Oliveira, comentadores de política nacional da TSF, Domingos de Andrade, Diretor da TSF, Inês Cardoso, Diretora do Jornal de Notícias e Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

Carlos César, do PS, e David Justino, do PSD, reanimam os famosos duelos de 'Não há almoços grátis', numa noite em que apenas um deles vai sorrir. Ana Drago, comentadora semanal da rubrica 'Não alinhados' e Manuel Monteiro, antigo líder do CDS, agora de regresso ao partido, olham para os votos de perspetivas diferentes, da esquerda e da direita.