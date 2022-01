Madeira regista mais duas mortes associadas à covid-19

A Região Autónoma da Madeira registou hoje, dia 31 de Janeiro mais duas mortes associadas à covid-19, revelou o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil.

De acordo com a autoridade de saúde, trata-se de homem com 73 anos, vacinado, e de uma mulher com 87 anos, não vacinada. Ambos apresentavam comorbilidades associadas.

Às famílias enlutadas apresentamos sentidas condolências.

A Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar até à data, um total de 164 óbitos associados à covid-19.