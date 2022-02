Voo em que seguia o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores divergido

O voo em que seguia o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, que tinha chegada prevista à Madeira para as 17h25 desta quarta-feira, 2 de Fevereiro, foi divergido.

Devido à má visibilidade no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, o voo número TP 1697, proveniente de Lisboa, teve de regressar à origem. A bordo seguia Luís Garcia, presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, que iniciava hoje uma visita oficial à Madeira, após ser convidado pelo seu homólogo madeirense, José Manuel Rodrigues, que em Setembro do ano passado realizou uma visita oficial aos Açores.

Luís Garcia vinha acompanhado da esposa, do Chefe de Gabinete e da Adjunta da Presidência. A deslocação tem como objectivo “fortalecer a cooperação entre as regiões autónomas e entre os dois parlamentos”.

Da agenda de Luís Garcia para hoje constava uma visita à Casa dos Açores na Madeira que, por agora, fica suspensa.

Ainda não foi possível confirmar se a comitiva açoriana vai embarcar no próximo voo da TAP com chegada prevista à Madeira para as 20h35.

Para amanhã, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores tem agendada, às 10h30, uma audiência com o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e logo depois, às 11h30, uma visita às obras de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.