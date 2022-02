Câmara de Santa Cruz responde aos "festeiros do PS"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, respondeu hoje ao Partido Socialista no Concelho de fazerem a "festa sozinhos", "deitarem foguetes e apanharem as canas", num "faz de conta primário e meio tonto", a propósito da notícia do DIÁRIO sobre a contratação de serviços jurídicos por parte da autarquia.

De acordo com nota enviada pelo gabinete do autarca, pode-se ler que "a concelhia do PS de Santa Cruz lança os foguetes e corre a apanhar as canas", começa. "Ou seja, faz a festa sozinha, mesmo que a festa seja um faz de conta primário e meio tonto".

Filipe Sousa continua: "Veio a dita concelhia acusar a Câmara JPP de Santa Cruz de ter comportamentos semelhantes aos do PSD, a propósito da contratação de serviços jurídicos para agilizar uma área tão importante como a do urbanismo. Não sabemos se tal colagem do JPP ao PSD se faz porque a referida jurista é militante social democrata, o que seria um pouco rebuscado, ou se tem outras razões ainda mais tolas a justificar uma afirmação de colagem sem pés nem cabeça."

O autarca santacruzense diz saber "que o PS está habituado a outras lógicas, e que onde o PS é ou já foi poder as contratações e nomeações se faziam com base no cartão de militância política", mas garante que "aqui está a diferença entre o JPP e o PS, e até em relação ao PSD, o JPP contrata com base na competência, sejam os contratados do PSD, do PS ou de qualquer outro partido".

E afiança, terminando com um desabafo: "O que nos move é prestar um bom serviço à população e não servir a clientela política. Admitimos que isto seja demais para as cabeças dos socialistas, que, baralhadas, se dedicam a passar notícias para a comunicação social, a colocar o bom nome de profissionais em causa, e a denegrirem contratos perfeitamente transparentes e legais. Mas, enfim, é o que temos."