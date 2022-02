Sporting mantém diferença para FC Porto e Benfica volta a 'escorregar'

O Sporting manteve-se hoje a seis pontos do líder FC Porto, no fecho da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num dia em que o Benfica voltou a 'escorregar'.

Pressionados pelo triunfo do FC Porto sobre o Marítimo (2-1) no domingo, os 'leões' responderam com uma vitória tranquila em casa do Belenenses SAD, por 4-1, num encontro que marcou a estreia do inglês Marcus Edwards no campeão nacional.

Paulinho (11 e 47 minutos), Pedro Porro (17) e Pablo Sarabia (45+2) fizeram os golos do Sporting, com Abel Camará (21) a reduzir para o lanterna-vermelha, que tem apenas 12 pontos e está a seis da zona de salvação.

Quatro dias depois de ter vencido a Taça da Liga, o Sporting manteve-se a seis pontos do FC Porto, que tem 56, consolidando o segundo lugar, graças à derrota do Benfica em casa frente ao Gil Vicente (2-1), com as 'águias' a ficarem já a 12 pontos dos 'dragões'.

Perante uma das grandes surpresas do campeonato, os 'encarnados' voltaram a claudicar e, perante muitos protestos na bancada, inclusive contra o presidente Rui Costa, fizeram mais uma exibição cinzenta e sofreram a segunda derrota seguida, depois de terem perdido a final da Taça da Liga.

Samuel Lino, aos 11 minutos, e Giorgi Aburjania, aos 65, marcaram os golos dos gilistas, que seguraram a vantagem, mesmo com o tento de Gonçalo Ramos, aos 88.

Os gilistas somaram a quarta vitória nos últimos cinco jogos para o campeonato, reforçando o quinto lugar, último de acesso às competições europeias, com 33 pontos, mais seis do que o Vitória de Guimarães (27), sexto.