Dia de chuva, cuidados ao volante

Bom dia. A manhã desta quinta-feira começa com chuva, piso molhado, sobretudo na zona norte e Este da Madeira. Isto obriga os automobilistas a terem maiores precauções na estrada.

A esta hora, sobretudo na Via Rápida, a circulação faz-se com alguma tranquilidade, destacando-se contudo o acesso àquela estrada desde a 'variante' do Estreito de Câmara de Lobos, sujeito a forte pressão nos últimos minutos no sentido Ribeira Brava - Machico.

No sentido oposto não há, neste momento, grandes preocupações, mas é uma situação que em pouco tempo poderá se alterar, à medida que se aproxima as 8h00 e até depois das 9h00, como habitualmente. Na zona entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior tenderá a ficar muito difícil de circular dada a forte procura na fila da direita no sentido Machico - Ribeira Brava até à saída para o Campo da Barca/Pena.

De resto, a recomendação habitual aos condutores para trem em atenção às velocidades e às distâncias de segurança, sobretudo porque o piso está molhado.