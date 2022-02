Santa Cruz paga conselhos a sócia de construtora. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Câmara Municipal contrata assessoria sobre edificações e urbanismo no concelho, a uma advogada que é também responsável por uma empresa de construção civil com obras adjudicadas pela autarquia de Filipe Sousa.

Coligação sem consenso. Pedro Calado, Rafaela Fernandes, Miguel de Sousa, Paulo Neves e Bruno Melim com opiniões distintas sobre a opção do PSD, anunciada por Albuquerque, de ir com o CDS às Regionais de 2023. Tudo para ler nesta edição.

Novas medidas reduzem testagem até 90%. Unidades de saúde privadas estimam enorme redução nos rastreios. Postos externos fecham portas em breve. Também em destaque nesta edição.

Divergência com Lisboa “não se resolve com gritaria”. Recém-eleito deputado socialista a São Bento, Miguel Iglésias, faz hoje, no regresso da ALM, a sua última declaração semanal. Outro dos assuntos em destaque esta quarta-feira.

Também nesta edição:

Morte a tiro num bar vale 23 anos de cadeia. Arguido terá de pagar 142 mil euros em indemnizações.

Fraude fiscal com apoios ‘covid’ de Itália passou pela Madeira.