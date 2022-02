Carro despista-se na Rua da Ribeira de João Gomes

Um carro despistou-se, há instantes, na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal, acabando por sair da estrada. O acidente, do qual não parecem ter resultado feridos, ocorreu nas imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Este é já o segundo acidente ocorrido este sábado, no mesmo local.

Homem e mulher transportados ao hospital após capotamento no Funchal Um homem e uma mulher foram transportados ao hospital, esta manhã, na sequência do despiste ocorrido na Rua da Ribeira de João Gomes, nas imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, duas pessoas ficaram encarceradas na sequência de um despiste, seguido de capotamento, nessa mesma rua.