Chuva e vento este sábado na Madeira

A atender pela previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o céu estará muito nublado e a chuva continuará a cair, este sábado, na Madeira.

Os aguaceiros serão mais intensos e frequentes nas vertentes norte e nas terras altas até ao fim da tarde, enquanto o vento poderá soprar moderado (25 a 35 km/h) a forte (30 a 50 km/h) com rajadas até 60 km/h nos extremos Leste e Oeste da Madeira e até 75 km/h nas terras altas.

Quanto ao Funchal, o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado e há também possibilidade de aguaceiros fracos - apesar a pequena subida da temperatura máxima. Na capital madeirense o vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste.

Localidade Máxima (ºC) Funchal/C.ª de Lobos/Lugar de Baixo 20ºC Porto Santo 19ºC Porto Moniz/Santa Cruz/Machico 18ºC São Vicente/Ponta do Pargo 16ºC Santana 15ºC Santo da Serra 11ºC Bica da Cana 6ºC Areeiro 5ºC

A temperatura da água do mar irá rondar os 18ºC e os 19ºC. Na Costa Norte esperam-se por ondas com 4 a 5 metros, passando gradualmente para os 2,5 a 3 metros. Já na Costa Sul aguardam-se por vagas com 1 a 2 metros, sendo entre 2 a 3 metros na parte Oeste até ao fim da manhã.

IPMA emite aviso amarelo para o mar do Norte e Porto Santo Na sequência da persistência do tempo instável nos últimos dias, o IPMA emitiu ao início desta manhã um aviso amarelo para a agitação marítima para a costa Norte da Madeira e costa da ilha do Porto Santo.