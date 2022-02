Homem e mulher transportados ao hospital após capotamento no Funchal

Um homem e uma mulher foram transportados ao hospital, esta manhã, na sequência do despiste ocorrido na Rua da Ribeira de João Gomes, nas imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

As vítimas tiveram de ser retiradas do carro acidentado com recurso a material de desencarceramento. Há indicação de que sofreram ferimentos ligeiros. O homem foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça com queixas na zona cervical pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Já a mulher seguiu numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

A circulação automóvel esteve restrita a uma via de trânsito até que fossem concluídos os trabalhos de socorro.