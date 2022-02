Ribeira Brava aprova reforço dos reservatórios da Trompica

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, na reunião de Câmara desta tarde, o parecer não vinculativo à empreitada de reforço de adução ao Reservatório da Trompica. Este é um projecto a cargo da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e que pretende resolver um problema antigo de falta de água potável no concelho.

Numa nota enviada à comunicação social, Ricardo Nascimento recorda que em alturas de maior seca, as pessoas residentes na Trompica, Fontes, Lugar da Serra e Terreiros "ficam privadas de água potável devido à insuficiência de caudais verificada nas nascentes, que pressionam o sistema de abastecimento público associado ao Reservatório da Trompica".

“Depois de vários alertas feitos à ARM para que isto fosse resolvido, é com muito agrado que vemos o pedido de parecer para esta empreitada. Significa que a ARM ouviu uma preocupação do Município, está em condições de avançar para a contratação pública e vai resolver um problema de vários munícipes que passam a ter água potável durante todo o dia, faça chuva ou faça sol”, refere o autarca que não esconde a sua satisfação por contribuir para melhorar o dia-a-dia destas pessoas.

Nesta mesma reunião foi aprovada a redução de taxas urbanísticas para a construção de habitações de famílias com dois ou mais filhos. A medida prevista no ‘Regulamento de Taxas’ da Autarquia permite incentivar as famílias a criar ou manter as raízes na Ribeira Brava.

“Esta linha de acção permite apoiar famílias com filhos, famílias com carências financeiras e jovens que queiram investir no concelho”, explica o presidente.