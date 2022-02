O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo publicou, esta noite, uma mensagem na rede social Instagram, pedindo paz e um mundo melhor para as crianças, numa alusão à invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Nós precisamos de criar um mundo melhor para as nossas crianças", escreveu o jogador do Manchester United na sua mensagem, complementando: "Rezando pela paz no nosso mundo".