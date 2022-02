Pelo menos 57 ucranianos morreram e 169 ficaram feridos

O ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Lyashko, disse hoje que morreram 57 ucranianos e 169 ficaram feridos como resultado da invasão militar russa iniciada de madrugada.

Viktor Lyashko também disse que as autoridades ucranianas estão a reorientar as instalações de saúde do país para criar condições de assistência de pessoas que precisam de assistência médica devido à situação de conflito.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.