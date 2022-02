Albuquerque admite que operações com Kiev e Moscovo serão afectadas

"A primeira implicação vão ser as operações que nós temos de Kiev e Moscovo", disse o presidente do Governo Regional em declarações aos jornalistas sobre a guerra na Ucrânia.

"Temos uma operação, no sábado, de voo directo de Kiev, que é a operação temos com a Ucrânia e temos uma operação que iniciámos há pouco tempo, que é o voo directo de Moscovo. Isso pode ter implicações, no caso da Ucrânia com o encerramento do espaço aéreo e, no caso Moscovo, com eventuais sanções", elaborou Miguel Albuquerque, que falava à margem da apresentação do novo grafismo da revista Islenha, na Quinta Magnólia.

De resto, sobre o conflito, o chefe do governo madeirense manifestou a esperança que este "termine o mais rapidamente possível, no sentido de retomarmos a esta normalidade".

"As pessoas que têm vindos cá, quer os cidadãos russos, quer os ucranianos, são muito simpáticos, são pessoas muito afáveis e tem sido importante para o nosso Turismo. Nada têm a ver com os regimes políticos", vincou o presidente do Governo Regional, recordando os números já avançados pelo secretário do Turismo.

Quanto ao número de residentes apontou que "são cerca de 413 os cidadãos russos e 328 ucranianos a residir na Madeira".

Relativamente às comunidades russas e ucranianas na Região, o líder do governo frisa que estas "estão completamente integradas" na nossa sociedade. No sentido inverso, diz que, neste momento não tem informação de madeirenses a residir naqueles países.

Sobre as questões que irá levar à reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, na qual vai participar, ao meio dia, Miguel Albuquerque chama a atenção para as fragilidades da Europa que este conflito vem colocar em evidência.

"Esta acção agressiva e expansionista do líder russo vem alertar, mais uma vez, para aquilo que eu sempre disse: a necessidade da Europa se manter unida e de reforçar a Aliança Atlântica, ou seja, a ligação com os Estados Unidos", sublinhou.

Por outro lado, salienta que a guerra "veio pôr na ordem do dia dois factores de grande vulnerabilidade, que é a necessidade da Europa ter um mercado único de energia e não ficar dependente no Nord Stream (a ligação ao gás russo), uma vez que cria uma vulnerabilidade estratégica da Europa a regimes que não são propriamente amigos das democracias; e a necessidade da Europa começa a ter uma politica de segurança e defesa em união".

O líder do governo disse ainda que Portugal pode ter "um papel decisivo" neste conflito enquanto membro da NATO.

Sobre eventuais sanções a vistos gold atribuídos a cidadãos russos, Albuquerque esclarece que a existir as mesmas "não terão efeito retractivos".