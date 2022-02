Conselho Europeu pede a Bruxelas "medidas de contingência" para energia

O Conselho Europeu apelou hoje à Comissão Europeia para avançar com "medidas de contingência" sobre fornecimento energético da Rússia, e com "rápida preparação de novo pacote de sanções" abrangendo a Bielorrússia, por permitir a invasão russa da Ucrânia.

"O Conselho Europeu apela à prossecução do trabalho de preparação e prontidão a todos os níveis e convida a Comissão, em particular, a apresentar medidas de contingência, nomeadamente na energia", dada a dependência europeia do gás da Rússia, referem as conclusões da cimeira de líderes sobre a invasão russa da Ucrânia.

De acordo com o documento a que a agência Lusa teve acesso e que foi confirmado pelo Conselho Europeu em comunicado, os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) pedem ainda uma "rápida preparação e adoção de um novo pacote de sanções individuais e económicas que abrangerá igualmente a Bielorrússia".

Isto porque, para os líderes da UE, houve "envolvimento da Bielorrússia nesta agressão contra a Ucrânia", razão pela qual instam "a que este país cumpra as suas obrigações internacionais".

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.