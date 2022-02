Pedro Gonçalves está em dúvida no Sporting

O avançado Pedro Gonçalves esteve hoje ausente do treino do Sporting, devido a uma mialgia na coxa esquerda, a dois dias do jogo com o Marítimo, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, informou o clube lisboeta.

A possível ausência de Pedro Gonçalves na visita à Madeira representa mais uma contrariedade para o treinador Rúben Amorim, que está privado de outro elemento influente do setor ofensivo, o espanhol Pablo Sarabia, devido a suspensão, tal como sucede com Tabata.

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial do Sporting na Internet, o médio Manuel Ugarte continuou a realizar treino condicionado na Academia do clube, em Alcochete, e pode reduzir também o leque de opções do meio-campo do campeão nacional, uma vez que Palhinha está igualmente suspenso.

O plantel 'leonino' volta aos treinos na sexta-feira, às 10:30, à porta fechada, seguindo-se a realização de uma conferência de imprensa, com início às 12:30, na Academia do clube.

O Sporting, segundo classificado da I Liga, a seis pontos do líder FC Porto, defronta no sábado o Marítimo, em jogo da 24.ª jornada, marcado para as 18:00, no Funchal.