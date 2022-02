Guerra "naturalmente que afecta" o Turismo na Madeira

"Em termos de Turismo, naturalmente que afecta [a Madeira]", afirmou hoje o secretário regional do Turismo e Cultura, em declarações aos jornalistas sobre o conflito no leste europeu, lamentando "a circunstância que está a acontecer".

Não é razoável, nos dias de hoje, seja essa a decisão de um país em relação a outro.

Eduardo Jesus - que falava à margem da apresentação do novo grafismo da revista Islenha, que decorre esta manhã, na Quinta Magnólia - explicou que em causa estão as operações turísticas com ambos os países envolvidos na guerra.

"Neste caso particular temos duas operações, uma com a Rússia e uma com a Ucrânia (...) Essas ligações estavam previstas manterem-se até Outubro deste ano. Iam gerar a possibilidade de, cada uma delas, trazer cerca de 7 mil pessoas à Madeira", precisou, salvaguardando porém que "ainda é muito cedo" para tirar conclusões.

"Isto implica a utilização de espaço aéreo, de aeroportos que possam estar ou não sob áreas de maior ameaça, implica a própria actividade económica se vai ser sujeita ou não a sanções colocadas à Rússia pelo espaço Europeu. Portanto, nós estamos neste momento na dependência de várias circunstâncias para poder concluir o que será o futuro destas operações", acrescentou Eduardo Jesus, que garante estar em contacto com os operadores locais.

O governante revelou ainda que, neste momento, encontram-se na Madeira "cerca de 220 cidadãos da Ucrânia e 189 da Rússia que vieram nas últimas ligações que foram feitas".

"São voos semanais. Portanto, em voo directo são esses que aqui estão", reitera Eduardo Jesus, admitindo que possam existir mais, que entraram via Lisboa.

Verão iata com "muito boas perspectivas"

Sobre as perspectivas do turismo para este ano, o secretário regional disse ainda que com aproximação do período do Verão iata, muitas operações aéreas estão a ser retomadas, perspectivando uma retoma dos números pré-pandemia.

"Nós temos uma perspectiva muito boa para este ano turístico aqui na Madeira. A superar em várias circunstâncias os números que tínhamos em 2019", rematou.