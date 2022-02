Sérgio Gonçalves eleito com renovada esperança, reafirma PS como alternativa competente para governar a Região

Sérgio Gonçalves foi hoje eleito novo presidente do Partido Socialista-Madeira com 1.095 votos, correspondendo a 98,6%. Um momento que, segundo o próprio, representa um marco importante para o partido e, sobretudo, para a Região, assinalando uma renovada esperança e otimismo num futuro melhor para os madeirenses e porto-santenses.

Na primeira declaração após a eleição, o novo presidente dos socialistas madeirenses apontou o PS como uma alternativa competente para governar a Madeira e o Porto Santo, com soluções para os problemas que afetam a Região e os seus habitantes.

“Estou preparado para liderar este partido e liderar a Região, com a força e a determinação que são necessárias e que a Madeira e as nossas pessoas exigem”, afirmou Sérgio Gonçalves, garantindo que o partido apresentará as respostas adequadas para os desafios que se colocam à Madeira, enquanto região insular e ultraperiférica, nomeadamente o demográfico, o da coesão, o da mobilidade e o da competitividade.

O presidente eleito assegurou a manutenção da matriz socialista de defesa e aprofundamento da Autonomia, fazendo uso deste instrumento para servir as pessoas. Como deu conta, “o verdadeiro inimigo da Madeira está identificado e revela-se há muitos anos nas mais variadas formas: na pobreza, nos baixos rendimentos, na falta de oportunidades, nas dificuldades de acesso à saúde, na fragilidade das nossas empresas, no fraco crescimento da nossa economia, mas, acima de tudo, na falta de estratégia para o desenvolvimento integrado e sustentado da Região”.

Por isso mesmo, apontou o desiderato de caminhar no sentido de “potenciar uma Região que se desenvolva, baixando impostos diretos sobre as famílias e as empresas (IRS e IVA), adequando a formação académica e profissional às necessidades do mercado de trabalho, garantindo os necessários incentivos à transição ecológica e digital, capacitando e reforçando o nosso tecido empresarial”.

De acordo com Sérgio Gonçalves, o PS estará focado na criação de emprego, na criação de condições de competitividade e crescimento que permitam melhores salários e melhores condições de vida, possibilitando aos jovens constituírem família e terem acesso à habitação.

A sustentabilidade e diversificação da economia regional são outras prioridades do novo líder do PS-M, considerando o turismo e o Centro Internacional de Negócios como importantes e assumindo também o Mar e a Economia Azul, o digital e a valorização do produto regional como fundamentais.

“O que move este PS são as pessoas, a população da Madeira e do Porto Santo. É com a nossa competência e trabalho que afirmamos este propósito. Estamos preparados para apresentar o melhor programa de governo para a Região, mas este processo conta com todos aqueles que queriam contribuir, e é por isso que os novos Estados Gerais serão um fórum de participação e de cidadania ativa”, disse ainda.

De referir que, além do presidente do PS, Sérgio Gonçalves, foram também eleitos os delegados ao XX Congresso Regional do partido, assim como a presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, Mafalda Gonçalves, e respetiva comissão política. Mafalda Gonçalves foi reeleita com 378 votos, o equivalente a 95,7%.

As eleições diretas decorreram ao longo do dia, entre as 10h00 e as 21h00, em 33 mesas de voto distribuídas pelos 11 concelhos da Região.