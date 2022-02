Trânsito a rolar sem problemas além dos habituais

Quinta-feira, já com o sol a despontar no horizonte e as estradas da Madeira já pejadas de carros a circular, nomeadamente na Via Rápida onde tudo decorre com normalidade. Pelo menos a possível, uma vez que nos habituais pontos de congestionamento é o dia-a-dia e quem passa por essa situação todos os dias já se habituou.

Assim, sem incidentes que se tenha em conta, há outras precauções a tomar, nomeadamente para quem circula de frente para o sol, nesta manhã causa encadeamento da visão e pode constituir um perigo em zonas de sombra. Muito cuidado.

Em termos de piso, sem chuva, ainda ou aparente, apenas no vale de São Vicente se nota a chuva que está prevista cair e levou o IPMA a emitir um aviso. Se vai circular nas zonas altas, saiba que também ali e até às 12 horas há um aviso amarelo para a precipitação.

De resto, voltando ao centro do Funchal, nada a apontar e apenas grandes filas ou circulação mais lenta em zonas de concentração de escolas.