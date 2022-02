Presidente do Governo Regional participa no Conselho Superior de Defesa Nacional

"O Presidente do Governo Regional vai participar, via videoconferência, a partir da Quinta Vigia, na reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, a ter lugar pelas 12 horas, destinada a debater o conflito entre a Rússia e a Ucrânia", anuncia o Gabinete de Miguel Albuquerque.

"Deste modo, fica cancelada a presença de Miguel Albuquerque no evento de hoje, agendado igualmente para as 12 horas, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço", acrescenta a nota.