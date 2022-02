Liverpool goleia e reduz para três pontos atraso para líder Manchester City

O Liverpool goleou hoje na receção ao Leeds, por 6-0, em jogo em atraso da 19.ª jornada da I Liga inglesa de futebol, e já está a apenas três pontos do líder Manchester City.

Dois 'bis', um do egípcio Mohamed Salah, e outro do senegalês Sadio Mané, e um golo de cada um dos centrais, o camaronês Joel Matip, e o holandês Virgil Van Dijk, ditaram a goleada sobre um Leeds United.

Salah abriu o marcador aos 15 minutos, Matip fez 2-0 à passagem da meia hora, e cinco minutos depois o internacional egípcio 'bisou' e traçou definitivamente o destino da partida, o que não impediu os comandados de Jurgen Klopp de 'repetirem a dose' na segunda parte, com golos de Sadio Mané (80 e 90) e do central Virgil Van Dijk (90+3).

O internacional português Diogo Jota ficou de fora do onze de Klopp por se encontrar lesionado, enquanto o colombiano Luis Díaz, ex-FC Porto, foi titular.

Noutro jogo em atraso, o Burnley-Tottenham, correspondente à 13.ª jornada, é de destacar a surpresa pela derrota (1-0) dos 'spurs', os quais, na última jornada, tinham ido vencer ao terreno do líder Manchester City, por 3-2.

Um golo do central Ben Mee, aos 71 minutos, com uma cabeçada junto ao poste direito da baliza do guarda-redes francês Hugo Lloris, na sequência de um livre, consumou a surpresa e o triunfo do Burnley, que luta afincadamente pela permanência.

Finalmente, em jogo em atraso da 18.ª jornada, o Crystal Palace foi ao terreno do Watford vencer por concludente 4-1, três pontos que lhe permitiram subir ao 11.º lugar, com 29 pontos.

O Watford ainda conseguiu responder ao primeiro golo da formação londrina, marcado pelo avançado francês Jean-Philippe Mateta, aos 15 minutos, empatando pelo também francês Moussa Sissoko, à passagem do minuto 18, mas o Crystal Palace reporia a vantagem antes do intervalo, aos 42, pelo médio Conor Gallagher.

Na fase final da partida, o Cristal Palace conseguiu 'matar' o jogo, com um 'bis' do avançado costa-marfinense Wilfried Zaha, aos 85 e 90 minutos.

Face aos resultados destes três jogos em atraso, o Liverpool aproximou-se do Manchester City, que saiu derrotado na última jornada, em casa, frente ao Tottenham, e que lidera agora com 63 pontos (26 jogos), seguido pelos 'reds', com 60 (26), do Chelsea, com 50 (25), e do Manchester United, com 46 (26).

O Cristal Palace segue em 11.º lugar, com 29 pontos (26), o Leeds é 15.º, com 23 (25), o Burnley é 18.º, ainda na zona de despromoção, com 20 (23), e o Watford, 19.º, e penúltimo, com 18 (25).