Yaremchuk exibe símbolo ucraniano após apontar golo do Benfica na 'Champions'

O avançado Roman Yaremchuk exibiu hoje o tridente ucraniano, símbolo nacional daquele país que enfrenta a ameaça da Rússia, nos festejos do golo que apontou pelo Benfica frente ao Ajax (2-2), em encontro da Liga dos Campeões de futebol.

O ucraniano, de 26 anos, marcou aos 72 minutos no Estádio da Luz e, nos festejos do golo, retirou a camisola e exibiu o 'tryzub', o tridente ucraniano, símbolo nacional da Ucrânia, que actualmente enfrenta uma escalada de tensões com a vizinha Rússia.

Moscovo reconheceu na segunda-feira as duas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, na região do Donbass, no leste da Ucrânia, como independentes, confirmando os receios dos países ocidentais de que a Rússia está a preparar uma invasão ao país vizinho.

Depois do reconhecimento, Putin autorizou o exército russo a enviar uma força de "manutenção da paz" para Donetsk e Lugansk, fazendo aumentar o receio de uma ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia.

Em declarações à Eleven Sports no final da partida, Roman Yaremchuk explicou que pretendeu, com o gesto, demonstrar o apoio ao seu país num jogo da Liga dos Campeões de futebol, cuja final será disputada na Rússia, em São Petesburgo .

"Penso muito sobre esta situação. Tenho medo e quero apoiar o meu país", referiu.

Devido à escalada do conflito ucraniano, o Ocidente também já demonstrou a sua oposição à realização da final da Liga dos Campeões de futebol 2021/22 em São Petersburgo.

O golo de Yaremchuk permitiu aos encarnados empataram 2-2 frente aos neerlandeses do Ajax para a primeira mão dos oitavos de final da 'Champions'.

O atacante ucraniano, que viu a cartolina amarela na sequência do gesto, apontou o seu segundo golo esta temporada na Liga dos Campeões, o oitavo em todas as competições na sua primeira época ao serviço dos encarnados.

No Estádio da Luz, o Ajax adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo do sérvio Dusan Tadic, mas o Benfica chegou ao empate aos 26, com Sebastien Haller a marcar na própria baliza. O avançado costa-marfinense redimiu-se e devolveu a vantagem aos neerlandeses, aos 29, mas o ucraniano Roman Yaremchuk restabeleceu a igualdade, aos 72.