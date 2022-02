G7 manifesta apoio "inabalável" à integridade territorial ucraniana

Os chefes da diplomacia das grandes potências do G7 manifestaram hoje o seu "apoio inabalável" à integridade territorial da Ucrânia, depois de Moscovo ter reconhecido a independência das regiões separatistas ucranianas, anunciou a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica.

"Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 condenam veementemente a violação pela Rússia dos compromissos internacionais", escreveu no Twitter Liz Truss, após um telefonema com os seus colegas dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão.

"O nosso apoio à integridade territorial da Ucrânia é inabalável", adiantou Truss.

Na segunda-feira, Vladimir Putin ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas no leste da Ucrânia, que reconheceu como independentes.

Putin assinou dois decretos que determinam ao Ministério da Defesa russo que "as Forças Armadas da Rússia assumam as funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk.

Em 2014 a Rússia invadiu o leste da Ucrânia e anexou a Península da Crimeia, território ucraniano.

A guerra no leste da Ucrânia entre as forças de Kiev e milícias separatistas fizeram até ao momento mais de 14 mil mortos, de acordo com as Nações Unidas.

Paralelamente, na Bielorrússia vai realizar-se no domingo o referendo constitucional sobre a proibição de produção ou presença de armas nucleares, sendo também previsível que as tropas russas se mantenham no país.