A formação masculina do Madeira Andebol SAD acaba de anunciar a contratação do guarda-redes bielorusso Pavel Yarashuk, até ao final da presente temporada.

Com 29 anos, actuava no Gomel daquele país, com a administração da SAD liderada por Carlos Baptista a garantir no fecho do mercado de Inverno, um reforço importante e de qualidade de modo a garantir uma melhor capacidade de resposta da equipa até final do campeonato.