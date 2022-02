A Madeira tem mercado para acolher jovens formados nas novas tecnologias

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, esta tarde, a “Connecting Software”, um exemplo de uma empresa de novas tecnologias, implementada na Região, em 2017, através da StartUp Madeira, e do CINM, com os primeiros profissionais a serem requisitados na Universidade da Madeira.



“Esta é a prova de que a Madeira tem condições para atrair investidores estrangeiros e tem também recursos humanos capazes de trabalhar em tecnologia de ponta”, afirmou Bruno Melim, sublinhando que esta é uma área com grandes potencialidades no futuro e que está em constante desenvolvimento, constituindo, por isso, uma oportunidade e um desafio para as novas gerações.



A “Connecting Software” tem como principal oferta uma plataforma única e poderosa de integração de software chamada Connect Bridge, sendo os seus clientes empresas e entidades públicas do estrangeiro. Atualmente, emprega, na Região, cerca de 20 pessoas, muitos deles madeirenses, mas também de fora do exterior.



Esta visita esteve integrada no Roteiro de Proximidade que o Grupo Parlamentar realizou ontem e hoje sob a temática da “Inovação”.