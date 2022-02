Mais de uma centena protesta em Lisboa pelo fim do conflito na Ucrânia

Mais de uma centena de pessoas concentrou-se hoje junto à Embaixada Russa, em Lisboa, pedindo o fim do conflito na Ucrânia e o regresso à paz, num protesto contra o Presidente Vladimir Putin.

Pelas 10:00, os manifestantes, que empunhavam bandeiras da Ucrânia e faixas anti-Putin, entoavam cânticos russos de resistência, que remontam à II Guerra Mundial.

As concentrações em defesa "da Ucrânia, da Europa, e dos valores democráticos" estão também previstas para as imediações das representações diplomáticas russas no Porto e em Vilamoura.

O protesto, que conta com a organização da associação que representa os ucranianos em Portugal, decorre no mesmo dia em que foram assassinadas dezenas de pessoas, em Kiev, que se manifestavam contra o regime do presidente pró-russo Yanukovich, em 2014.

O Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho.

Moscovo desmente qualquer intenção bélica e afirma ter retirado parte do contingente da zona.

A visita de uma delegação do Partido Popular Europeu (PPE) à Ucrânia, onde se integrava o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel, prevista para hoje e segunda-feira, foi cancelada e vários países, incluindo Portugal, aconselharam os seus nacionais a saírem da Ucrânia.