Falta de meios asfixia PSP na Madeira

A falta de meios da Polícia de Segurança Pública na Madeira é cada vez mais gritante. Há esquadras na Região sem dinheiro para bens consumíveis e agentes a pedirem às câmaras municipais para imprimir documentos. Falta quase tudo na Polícia. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Na entrevista, que pode encontrar nas páginas 20 e 21, falámos com o presidente da Ordem dos Médicos Veterinários que indica que estes profissionais exigem baixa do IVA. Além disso, a Ordem luta, na Região, pela figura do médico veterinário municipal.

Na página 5 conheça Rodrigues Teixeira que é novo comandante da Zona Marítima da Madeira.

Nos Casos do Dia, que pode ler na página 4, falamos das rusgas no Porto Santo fazem um detido por posse de droga.

Por fim, destaque para o conteúdo da página 5, onde os cães de traficante preso geram corrente de ajuda.

