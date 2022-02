Escola Eng. Luís Santos Costa dá início às festividades do Carnaval

A Escola Básica com PE e Creche Eng. Luís Santos Costa, em Machico, deu início esta segunda-feira, 21 de Fevereiro, às suas comemorações do Carnaval. Sob a temática 'O Circo' e tendo a obra literária 'Uma tarde no Circo', de António Mota, como mote para as actividades a desenvolver ao longo da semana, a instituição aliou a leitura à imaginação, às artes, à expressão corporal, à música e ao teatro.

Até 25 de Fevereiro, a festa e diversão serão uma constante na escola com visitas surpresa de artistas circenses, actividades de fotografia aérea, distribuição de pipocas e malassadas, "tudo está preparado para que a comunidade escolar viva uma semana de intensa folia e magia", refere a escola em nota enviada à comunicação social.

No presente ano lectivo, a escola pretende fazer do Carnaval também sinónimo de solidariedade, afectos e sorrisos para quem mais precisa. Assim, no âmbito da Acção Solidária – 'Um Sorriso… Vale Muito e Custa Pouco', com abertura no dia 21 e encerramento no dia 24 de Fevereiro, todos os alunos, pais/encarregados de educação, docentes e não docentes, são convidados a se associarem a esta causa, contribuindo com o seu donativo monetário em troca de um 'sorriso', em forma de acessório, elaborado na escola. Os donativos recolhidos serão entregues, na totalidade, à Ala Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Para o último dia da semana, coincidindo com o Dia do Disfarce Livre, está reservada a apresentação de uma peça Teatral, intitulada 'O Circo das Gargalhadas', levada à cena pelos alunos do Clube de Teatro, da turma 3.ºC.