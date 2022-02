Lista de Luís Costa recebida na ACIF traça projectos para o futuro

No início da semana, diversos candidatos aos órgãos da Ordem dos Engenheiros, Região Madeira (OERM) da lista RB, liderada por Luís Costa, foram recebidos pelo presidente da direcção, Jorge Veiga França e pelo secretário geral, Fernando Assis Correia.

Conforme explica Luís Costa foram apresentadas as principais linhas de orientação da candidatura à OERM tendo sido abordados diversos temas com "claro benefício para ambas as Instituições", com relevância em três pontos.

Ficou vincada a necessidade de uma cooperação entre as duas instituições, com ênfase na formação, podendo a OERM tirar proveito da larga experiência da ACIF-CCIM nesta área. Luís Costa, líder da lista RB à Ordem dos Engenheiros, Região Madeira

Um outro ponto "profundamente discutido", salienta Luís Costa, foi o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), visto por ambas as partes como uma "oportunidade" para as empresas e, consequentemente, para os engenheiros.

E neste tema convergimos para a posição activa que ambas as partes terão de assumir como ´players´ e não como meros espectadores. Luís Costa, líder da lista RB à Ordem dos Engenheiros, Região Madeira

Finalmente, foi sugerido pela ACIF-CCIM que a OERM deverá ter um "papel activo" na solução técnica alternativa ao Aeroporto Cristiano Ronaldo.

De salientar que a lista RB apresentou a sua candidatura a 18 de Janeiro.

De salientar que pode acompanhar as propostas da lista RB de Luís Costa no sítio oficial aqui.