ARM alerta para interrupção do abastecimento de água potável em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no dia 10 de Fevereiro, entre as 14h00 e as 18h00, haverá interrupção do abastecimento de água potável no concelho de Câmara de Lobos. Em causa os trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água.

- Freguesia de Quinta Grande: Aviceiro, Fontainhas e Ribeiro do Escrivão;

- Freguesia de Câmara de Lobos: Cruz da Caldeira, Facho, Nogueira, Pedregal, Ribeira da Alforra e Ribeira Garcia;

- Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos: sítio do Garachico e Nogueira.